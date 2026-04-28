Addio a Luigi Giordano, storico messo di Roaschia: una vita dedicata al servizio della comunità

Le comunità di Roccavione e Roaschia piangono Luigi Giordano, che si è spento a 84 anni.



Figura storica e volto familiare per intere generazioni, Giordano ha legato indissolubilmente il suo nome al Comune di Roaschia, dove per quasi trent'anni, dal 1971 fino il 1998, ha ricoperto con rigore e passione l’incarico di messo comunale.

Nonostante negli ultimi anni si fosse trasferito a Roccavione e fosse rimasto vedovo, non aveva mai reciso le sue radici. Il sindaco di Roaschia, Bruno Viale, lo ricorda con profonda stima: “Era una persona estremamente apprezzata. Anche se non l’ho vissuto nel pieno delle sue funzioni, i racconti dei cittadini descrivono un uomo dal carattere talvolta un po' burbero, ma sempre pronto a farsi in quattro per aiutare chiunque. Dietro un'iniziale ritrosia nel dire di sì, c'era sempre un cuore aperto e una disponibilità totale”.



Quella di Giordano era una dedizione al lavoro d’altri tempi. Quando il messo comunale abitava ancora nella sede municipale, la sua routine era un orologio svizzero: sveglia all’alba per un giro d’ispezione in ogni angolo del borgo. Nulla sfuggiva al suo sguardo attento: che fosse una lampadina bruciata o un piccolo problema di decoro, la segnalazione al sindaco arrivava immediata. Era un vero e proprio custode del bene pubblico, garante dell’ordine e della cura della sua comunità.

Un tratto distintivo era il suo profondo rispetto per le istituzioni. “Salutava sempre rivolgendosi a me come 'il Sindaco' - ricorda Viale - amando scambiare due parole con l'autorità cittadina anche dopo essere andato in pensione”.

Anche negli ultimi anni, Giordano era rimasto una presenza costante a Roaschia. Lo si vedeva spesso frequentare la Pro loco o partecipare alle manifestazioni ufficiali, come le celebrazioni per i caduti, rimanendo attivo e presente nel cuore dei roaschiesi fino a poco tempo fa.

Luigi Giordano lascia il figlio Graziano con Daniela, l’adorato nipote Jacopo, le sorelle Anna e Michelina, i cognati e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Roccavione domani, mercoledì 29 aprile, alle 15. Il Santo Rosario sarà recitato stasera, martedì 28 aprile, alle ore 20.30, sempre nella parrocchiale di Roccavione. La salma proseguirà poi per la tumulazione nel cimitero di Borgo San Dalmazzo.

La famiglia ha espresso il desiderio di ricordare Luigi non con fiori, ma con opere di bene.