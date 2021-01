Mercoledì 20 gennaio alle ore 15 il segretario dell'Associazione Radicali Cuneo- Gianfranco Donadei, Filippo Blengino ed alcuni membri della direzione incontreranno presso il Comune di Cuneo, il sindaco Federico Borgna.

Durante l'incontro verranno consegnate le firme raccolte l'anno passato, insieme all'UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti) per la petizione popolare per l'istituzione di una sala del commiato per i funerali laici.