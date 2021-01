Iscriviti al Grandis di Cuneo e diventa esperto dei servizi commerciali

Dal 4 al 25 gennaio 2021 i ragazzi che frequentano la terza media sono chiamati ad una scelta che li accompagnerà verso il futuro: una scuola superiore.



Lo studente che si approccia all’Istituto professionale indirizzo Servizi Commerciali ha come obiettivo quello di inserirsi all’interno di azienda, in un ambito socioeconomico significativo del territorio, operando nella gestione commerciale in relazione al mercato e alla soddisfazione del cliente. Ciò significa essere coinvolto nei processi di promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione.



Queste le competenze specifiche che verranno raggiunte al termine dei 5 anni:

Contribuire a gestire i processi amministrativi e commerciali delle aziende anche nell’attività di marketing;

Ricercare ed elaborare dati concernenti i mercati individuando le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali;

Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa connessi;

Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;

Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;

Organizzare eventi promozionali e utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni;

Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia del settore.

Il nostro indirizzo crede molto nei tirocini e nelle esperienze professionali per far acquisire ai nostri studenti competenze relazionali e professionali necessarie per lavorare nel mondo dell'impresa sia nel back-office sia nel front-office.



Durante il triennio gli allievi hanno la possibilità di prendere parte a diverse attività di tirocinio al fine di apprendere competenze di problem solving, team working ed etica del lavoro in diverse realtà: aziende, assicurazioni, uffici di liberi professionisti, enti pubblici e territoriali in ambito amministrativo contabile o commerciale e marketing.



Attraverso esperienze pratiche e tirocini professionali aiutiamo i nostri studenti a crescere, maturare e acquisire sicurezza in sé stessi affinché sappiano affrontare il mondo da diplomati.



Gli sbocchi lavorativi di chi ha conseguito un diploma in servizi commerciali sono molteplici e sarà possibile essere impiegati, in aziende di vari settori, in qualità di assistente amministrativo, addetto alla contabilità, agente di commercio, addetto alle risorse umane, alla gestione della logistica o impiegato nell’area marketing. Inoltre, sono in sintonia con il profilo creato nel corso del quinquennio di studi tutte le attività connesse con la comunicazione e con la promozione, commerciale, turistica o pubblicitaria. Sarà possibile anche trovare lavoro presso enti pubblici, solitamente accessibili tramite concorso.



Il Diploma consente inoltre di proseguire gli studi in qualsiasi corso universitario.



Ecco alcune testimonianze di ex alunni che hanno seguito strade diverse dopo il diploma: alcuni hanno proseguito gli studi all'università, altri si sono inseriti con successo nel mondo del lavoro.



Testimonianze: https://www.facebook.com/Grandis-Cuneo-715127025261043



L’IIS “S. Grandis” aiuta i ragazzi a realizzare le proprie aspirazioni professionali attraverso un’offerta formativa molto vasta:



Grandis Corso IV Novembre, 16 – Cuneo



- Indirizzo Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale



- Indirizzo Professionale Servizi Commerciali



- Indirizzo Professionale Arti ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico



Grandis Succursale di Via Mazzini, 3 Cuneo



- Istituto Tecnico Turismo



Grandis Succursale IPSMAT, Via Cacciatori delle Alpi, 2 Cuneo



- Indirizzo Professionale Manutenzione ed Assistenza Tecnica



(L’IPSMAT offre la possibilità di ottenere una Qualifica Professionale di Operatore Elettrico alla fine del terzo anno.)



Per iscriverti al Grandis clicca qui: https://www.grandiscuneo.edu.it/pagine/iscrizioni-classi-prime-as-202122-



oppure contatta la nostra segreteria di Corso IV Novembre 16 – Cuneo- al numero di telefono: 0171692623.



Per altre informazioni consulta www.grandiscuneo.edu.it

Oppure scrivici a orientamento@grandiscuneo.it