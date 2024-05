A Savigliano un corso di musicoterapia per i bimbi di Oasi Giovani

La musica ed i suoni come strumento di comunicazione per crescere, conoscere ed anche divertirsi. In queste settimane i bambini dei servizi all'infanzia di Oasi Giovani hanno preso parte ad un corso di musicoterapia, tenuto dalla musicoterapeuta Debora Dalmasso.

Nel corso degli incontri, i piccoli – in tanti, dai 13 ai 36 mesi – hanno fatto conoscenza con diversi strumenti, anche particolari. Dai tamburi all'Ocean drum, dagli ovetti sonori alle nacchere, dal metallofono allo xilofono, dal cajon alle campanelline.

«I bambini hanno risposto entusiasti – dicono la musicoterapeuta e le educatrici di Oasi Giovani –. Durante i primi incontri erano comprensibilmente timidi ed osservavano ciò che era intorno a loro. In quelli successivi hanno iniziato ad interagire cantando la canzone di benvenuto e ballando (soprattutto la canzone della Ninna Nanna, che hanno amato da subito). Si sono lasciati andare alla musica ed insieme abbiamo ballato, cantato, suonato, conosciuto il silenzio, l'intensità, la velocità ed il ritmo».

Dato il successo riscosso, ad un primo ciclo di incontri ne è seguito un secondo, affinchè tutti potessero prendervi parte.

Non solo la musica. Sempre in queste settimane presso i servizi all'infanzia di Oasi – micronidi e baby parking – è stato nuovamente avviato un corso di psicomotricità, tenuto dalla psicomotricista Simona Sepertino.

Accolta dalle famiglie con entusiasmo, l'iniziativa ha diversi scopi: potenziare le competenze sensoriali e percettive del proprio corpo, sviluppare competenze posturali e di coordinazione motoria, favorire socializzazione e rispetto delle regole, rafforzare la cooperazione, la condivisione degli spazi e del materiale tramite l'esperienza del gruppo.