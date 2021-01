Covid: scoperto il primo paziente colpito dalla "variante inglese" in Piemonte; un secondo caso forse nel Cuneese

La variante inglese del Covid è arrivata anche in Piemonte: una ragazza di 20 anni, della provincia di Vercelli , l'ha portato nel nostro territorio rientrando dall'Inghilterra lo scorso 20 dicembre. Mentre un secondo caso (in via di accertamento) potrebbe riguardare un paziente nel Cuneese .

A scoprirlo, i test effettuati tra l’ Ospedale Amedeo di Savoia di Torino e l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta : i due centri di eccellenza che si stanno concentrando sullo studio della diffusione in Piemonte delle nuove varianti del Coronavirus.

“Dalla valutazione dei reagenti che vengono utilizzati dai nostri laboratori pubblici e accreditati – afferma l’assessore regionale alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati - si era verificato che l’eventuale variante era coperta in quanto reagenti utilizzati e test acquistati da Dirmei e dalle Asl piemontesi, prevedono la ricerca di più geni. E il fatto di aver identificato il primo caso di variante inglese del Covid è la dimostrazione che attraverso i nostri test siamo in grado di intercettare tutte le varianti e, visto che il singolo caso non ha dato luogo a focolai, possiamo affermare che l’attività di prevenzione ha ben funzionato permettendo l’immediata identificazione del paziente".

La prima analisi è stata fatta su 9 test, tre dei quali hanno dato, rispettivamente, risultato di variante inglese, uno in corso di valutazione (probabile variante inglese) e il terzo apparterrebbe ad una variante già conosciuta, circolante in Europa, ma che non avrebbe implicazioni di maggior patogenicità.