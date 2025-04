Sole e bel tempo nel ponte della Liberazione: si attendono piogge domenica

Nonostante la situazione atmosferica in quota mantenga attiva l'instabilità su gran parte d'Italia, da oggi a sabato pomeriggio sarà un periodo all'insegna del bel tempo grazie ad una leggera alta pressione sulle nostre regioni. Da sabato pomeriggio tuttavia una blanda perturbazione porterà piogge e rovesci per buona parte di domenica. Temperature gradevoli e da piena primavera, in calo da domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi giovedì 24 a sabato 26 aprile

Cielo per la maggior parte del tempo sereno o poco nuvoloso, aumento della nuvolosità a partire da ovest sabato pomeriggio, con prime precipitazioni in serata sulle Alpi e cuneese. Temperature poco oltre la media del periodo e molto gradevoli, con valori massimi fino 23/24 °C, e minime comprese tra 8 e 12 °C. Venti per lo più assenti o deboli a regime di brezza, qualche raffica di Foehn oggi su pianure settentrionali e Alpi nordoccidentali tra pomeriggio e sera.

Domenica 27 aprile

Cielo molto nuvoloso o coperto, piogge irregolari per lo più sottoforma di rovesci sparsi soprattutto sui settori alpini, sul basso Piemonte e sulla Liguria di ponente. Miglioramento a partire dalla serata. Temperature in calo più per la presenza del maltempo che per l'arrivo di aria fredda soprattutto nele massime, in ogni caso attorno alla media del periodo.

Tendenza successiva

Molto probabile inizio settimana all'insegna del bel tempo e dell'alta pressione.

