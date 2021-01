I vantaggi di una vacanza in barca

Le vacanze al mare rimangono, nonostante l’oggettivo aumento dell’offerta di viaggi, al centro dell’attenzione quando si parla di soggiorni speciali. Nel momento in cui le si chiama in causa, è necessario ricordare diversi modi di viverle. C’è chi ama la routine della stessa spiaggia da tanti anni e chi, invece, adora il pensiero dell’avventura e della possibilità di visitare diverse località ogni giorno, scoprendo anche e soprattutto quelle meno battute dalle rotte turistiche principali. Questo è il caso delle vacanze in barca.

Negli ultimi anni, questo approccio alle ferie al mare ha conosciuto un successo innegabile. Grazie alla flessibilità e all’efficienza di realtà come Rottediportolano.com, in quella che è stata la prima estate della pandemia, è cresciuto tantissimo il numero di richieste. L’incremento è stato trainato soprattutto da un motivo (oltre che dall’oggettivo fascino delle mete): la possibilità di mantenere un livello di distanziamento sociale impensabile in altre situazioni, come per esempio gli stabilimenti balneari. Quali sono gli altri vantaggi di una vacanza in barca? Scopriamoli assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Vacanza in barca: perché sceglierla

Sono diversi i motivi per cui vale la pena scegliere una vacanza in barca. Innanzitutto, va ricordata la flessibilità. A differenza di quanto accade in crociera, quando si parla di una vacanza in barca si ha a che fare con una struttura decisamente meno importante e, di riflesso, con la possibilità di gestire le esigenze dei vari membri dell’equipaggio in maniera più snella.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei vantaggi delle vacanze in barca! In primo piano rientra anche la possibilità, scegliendo questa tipologia di ferie, di non trascurare l’attività fisica. Soprattutto se si organizza una vacanza in barca a vela e si hanno un po’ di rudimenti in merito alla gestione di questo mezzo, l’allenamento - anche estremamente completo - è servito! Provare per credere!

Un altro aspetto sul quale vale la pena di soffermarsi quando si parla delle vacanze in barca è la possibilità di risparmiare. Chi non ci crede può anche cambiare idea: in media, infatti, una giornata di vacanza in barca a vela ha un costo di 70 euro.

Un doveroso cenno deve essere dedicato ai pro relativi ai rapporti umani. Le vacanze in barca, soprattutto per chi le fa la prima volta, sono esperienze formative senza eguali. Non è un caso che, quando si parla di programmi di team building, sia frequente trovare proposte di giorni da passare in barca. I motivi per cui questo modo di vivere il mare è considerato formativo sono diversi. Da un lato, si ha la necessità di sviluppare flessibilità mentale.

Soprattutto nei casi in cui si passano giorni in barca a vela, può rivelarsi necessario adottare una soluzione pratica e, poco dopo, trovarsi a cambiarla per focalizzarsi su altro. Inoltre, considerando gli spazi non sempre ampi in cui si deve convivere, la vacanza in barca è un ottimo esercizio di empatia: passare del tempo a stretto contatto con altre persone allena per forza di cose al riconoscimento dei loro punti di vista e anche alla capacità di esprimere in maniera assertiva il proprio, così da arrivare il prima possibile a una soluzione.

Per chi non è la vacanza in barca

La vacanza in barca non è per tutti! Nel momento in cui non si è pronti a mettersi in gioco in maniera attiva e a condividere spazi piccoli con altre persone - non sempre è facile farlo anche quando si tratta di parenti o amici stretti - è il caso di evitare di partire. Iniziare una vacanza in barca con l’umore sbagliato può renderla a dir poco spiacevole.