L'arredo per azienda diventa 100% italiano con Castellani Shop

Le aziende che curano ogni aspetto della propria identità e dei processi produttivi riescono, meglio delle altre, a raggiungere l’obiettivo del successo. È pensando alle loro esigenze che Castellani Shop ha strutturato la sua proposta di arredi per negozi, uffici e industrie. Un’offerta attenta a qualità, ergonomia e durabilità, costituita da prodotti Made in Italy (corredati dal Marchio Unico Nazionale), con l’aggiunta di servizi come la progettazione dell’arredo degli ambienti aziendali e le scaffalature personalizzabili.

Castellani Shop non è un e-commerce tradizionale, si smarca da gran parte dei competitor perché la sua offerta è il risultato della preparazione professionale di Castellani Srl, impresa specializzata da oltre sessant’anni nel campo della produzione di arredi e scaffalature metalliche.

Un know-how unico grazie al quale vengono proposti, a condizioni competitive, banchi vendita, vetrine espositive, reception per ufficio, sedie da ufficio, armadi di sicurezza, armadi officina, scrivanie direzionali, cassettiere in metallo , banconi negozio e tantissime altre tipologie di arredi.

Poiché ogni cliente è diverso e ha bisogno di una risposta alle sue specifiche necessità, lo store digitale ha implementato un preparato servizio di assistenza, fruibile via telefono, chat online, form di contatto implementato sul portale ed email. Un’assistenza completa che concorre a un traguardo tanto semplice quanto importante: la soddisfazione del cliente.

Sono del resto oltre 50mila gli acquirenti che hanno scelto Castellani Shop, i cui feedback positivi rappresentano un attestato prezioso ma non il solo di cui l’azienda dispone. La piattaforma digitale è stata infatti iscritta tra Le Stelle dell’e-commerce (ricerca condotta da Corriere della Sera in collaborazione con Statista) e all’interno delle eccellenze del commercio elettronico italiano secondo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.

Il Sigillo Netcomm costituisce invece il riconoscimento dell’impegno speso per rispettare le buone prassi online. Castellani figura inoltre tra le PMI Innovative. L’attenzione verso l’esperienza d’acquisto passa del resto da semplicità e sicurezza delle procedure seguite dall’utente.

Vengono infatti implementati sistemi di pagamento sicuri al 100% (bonifico bancario, carta di credito, PayPal), abbinati a spedizioni gratuite per ordini di oltre 500 euro (Iva esclusa). Mentre le offerte più competitive, con sconti speciali legati a decine di articoli in pronta consegna, vengono raccolte in un’apposita sezione: Outlet.