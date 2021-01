Lo fermano a Verzuolo per un controllo anti-Covid su strada e gli trovano quasi 23 chili di cocaina in auto

Un controllo su strada lungo la provinciale che porta a Verzuolo, di quelli per la verifica del rispetto delle normative anti-Covid. In zona arancione serve una motivazione valida per uscire dal proprio comune di residenza.

Lo ferma personale della Polizia di Stato, la scorsa settimana, attorno alle 20. Lui è M.D., un 48enne di origini albanesi, incensurato, che dice di essere diretto verso la casa di alcuni parenti. E' nervoso, tanto da far insospettire gli agenti, che iniziano a perquisirgli l'auto.

Niente di strano, fino a quando i poliziotti vengono attirati dai sedili anteriori della Land Rover, ancorati in modo strano al telaio della vettura, tramite due placchette di metallo. I poliziotti approfondiscono le verifiche, l'uomo è sempre più agitato. Smontano i sedili e rimuovono le placche, sotto le quali ci sono due ampi vani, pieni zeppi di droga.

All’interno sono infatti occultati 23 panetti di cocaina, avvolta con del cellophane, del peso variabile tra 500 grammi ed un chilogrammo ciascuno, per un peso complessivo di quasi 23 chili di droga.

Mai ne era stata trovata così tanta in una sola volta, in provincia di Cuneo.

Poco meno di 2 milioni di euro il valore sul mercato. L'uomo è stato quindi arrestato - rischia fino a 20 anni di carcere - e portato al Cerialdo di Cuneo, mentre l'auto e la sostanza sono state sequestrate.

Le indagini sono ancora in corso, con il coinvolgimento di diversi reparti della Polizia di Stato.