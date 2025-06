In fiamme un porticato a Fossano: l'allarme nella notte

Un vasto incendio si è sviluppato nella serata di ieri, domenica 29 giugno, nel comune di Fossano.

Il rogo si è sviluppato in via Circonvallazione e ha interessato un porticato sotto il quale erno rimessati materiali edili, legname e alcuni bidoni per la raccolta dei rifiuti. L'allarme è scattato verso le 23.30, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con sei mezzi, la prima partenza di Cuneo con l'autoscale, la squadra di Levaldigi e i volontari del distaccamento di Fossano.

Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri della locale compagnia.

Non si registrano persone ferite.