"Grazie per la fiducia: sono pronto a continuare a lavorare in favore della città"

"Voglio ringraziare il sindaco Federico Borgna per la fiducia che mi ha accordato e le belle parole di stima espresse ai giornali, la lista Cuneo Solidale e Democratica nella persona del suo coordinatore Marco Fino, e i Consiglieri comunali del gruppo Alessandro Spedale e Tiziana Revelli per avermi proposto per questo ruolo. Grazie anche a Guido Lerda per il lavoro svolto in questi anni, in particolare sul delicato tema della gestione dell'acqua pubblica e per avermi lasciato lo spazio in Giunta, così come concordato a inizio mandato: esprimo da subito la mia disponibilità a collaborare con lui, quando verrà definita la forma del suo nuovo ruolo nell'ambito della partita dell'acqua pubblica".