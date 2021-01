MERCATO’ difende il potere di spesa delle famiglie: ribassati i prezzi su oltre 1.000 prodotti a marchio SELEX

Il Gruppo Dimar riposiziona i prodotti a marchio SELEX e li mette in vendita a prezzi ribassati

Un’operazione a carattere continuativo che nasce in risposta alle esigenze delle famiglie italiane in una fase economica difficile e coinvolge tutti i supermercati e ipermercati a insegna MERCATO’.

Oltre 1.000 referenze a marchio SELEX, dall’alimentare alla casa alla cura della persona, sono fin d’ora acquistabili negli oltre 90 punti vendita dell’insegna a prezzi ribassati tutti i giorni e trasversalmente uguali in tutti i format (Mercato’, Mercato’ local, Mercato’ extra e Mercato’Big) oltreché sul canale e-commerce.

"Sulla scia di un anno complicato, nel quale abbiamo lavorato per garantire servizi, sicurezza e competitività, la priorità è ora più che mai difendere il potere d’acquisto dei consumatori e lo facciamo attraverso i nostri prodotti SELEX, marca molto apprezzata da tutti i Clienti. Lo dobbiamo a loro, che ogni giorno ci accordano la loro fiducia – ha dichiarato Alessandro Revello, Direttore Generale Dimar, proseguendo – Mercato’ è riconosciuta per offrire sempre i migliori prezzi sul mercato, lo fa abbattendo i costi e mai la qualità. La scelta, la qualità e la convenienza sono fattori indispensabili per garantire ogni giorno sempre il meglio".

I prodotti a marchio SELEX sono il risultato di una selezione accurata di produttori italiani. La verifica puntuale degli standard di produzione e i numerosi controlli, garantiscono la qualità e l’alto grado di sicurezza di ogni proposta studiata per il consumatore.

Il ribassamento prezzi tocca tutte le categorie merceologiche e soddisfa quindi le esigenze della spesa quotidiana di ogni nucleo familiare, che venga fatta in un punto vendita fisico o attraverso il canale online www.mercato.cosicomodo.it.

È l’ultima iniziativa, in ordine temporale, messa in atto con l’obiettivo di sostenere l’economia italiana. Che si tratti della difesa del potere di spesa dei clienti o del supporto alle piccole-medie realtà eccellenti che operano nel settore agro-alimentare italiano.

DIMAR Spa, associata SELEX, è oggi una delle realtà italiane di maggior successo nell’ambito della grande distribuzione con l’insegna MERCATO’. Oltre 90 i punti vendita, tra supermercati, superstore e ipermercati, in Piemonte (province AL-AT-CN-TO-VC), e in Liguria (province IM e SV). L’insegna è parte di SELEX Gruppo Commerciale, il secondo attore della distribuzione moderna del Paese

www.mymercato.it

www.mercato.cosicomodo.it