Ormea, doppio intervento del Soccorso Alpino sul monte Berlino: infortunati due scialpinisti

Il primo ha visto coinvolto uno scialpinista, caduto - probabilmente su una placca di ghiaccio dopo essere scivolato verso valle per alcune decine di metri - durante un'escursione; l'uomo ha riportato un trauma alla schiena. L'eliambulanza 118 con l'equip ha raggiunto il ferito e l'ha stabilizzato, imbarellato e condotto in ospedale in codice verde.

Il secondo intervento ha visto coinvolto un altro scialpinista, infortunatosi in circostanze simili a quelle del precedente: le condizioni del manto nevoso in zona sono rese molto pericolose dal forte vento che ha scoperto la vecchia neve ormai gelata. Il secondo uomo è stato recuperato dall'eliambulanza 118 e portato in ospedale con diversi traumi, in codice giallo.