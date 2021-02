Messa in streaming, in radio o in tv da vivere non da spettatori, ma sempre uniti nella fede

In tempo di Coronavirus abbiamo scoperto la Messa in streaming e in tv, che va benissimo, ma non deve far perdere di vista il richiamo comunitario e liturgico del rito.

Anche nella dimensione domestica, la Messa vissuta attraverso i media ha una valenza importante, che però deve essere disgiunta dall’idea di una trasmissione da guardare, piuttosto di un’esperienza da provare in fraternità di fede e di preghiera.

“Un cristianesimo senza liturgia, io oserei dire che forse è un cristianesimo senza Cristo. Senza il Cristo totale. Perfino nel rito più spoglio, come quello che alcuni cristiani hanno celebrato e celebrano nei luoghi di prigionia, o nel nascondimento di una casa durante i tempi di persecuzione, Cristo si rende realmente presente e si dona ai suoi fedeli”. Lo ha detto papa Francesco durante l’Udienza Generale di mercoledì 3 febbraio. Sempre ‘ingabbiato’ nella biblioteca del Palazzo Apostolico, il Pontefice ha continuato il ciclo di catechesi dedicato alla preghiera, facendo nella sua riflessione uno zoom sulla liturgia.

“È un’espressione non giusta ‘io vado ad ascoltare Messa’. La Messa non può essere solo ascoltata come se noi fossimo solo spettatori. La Messa è sempre celebrata da tutti i cristiani che la vivono. E il centro è Cristo!”.

Infine, il Santo Padre ha ricordato l’appuntamento del 4 febbraio quando “Si celebrerà la Prima Giornata Internazionale della Fratellanza Umana, come stabilito da una recente Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite”.

Aggiungendo: “Tale iniziativa tiene conto anche dell’incontro del 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi, quando il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, ed io abbiamo firmato il Documento sulla Fratellanza Umana per la pace mondiale e la convivenza comune”.

La Risoluzione dell’Onu, ha concluso il Santo Padre, riconosce “Il contributo che il dialogo tra tutti i gruppi religiosi può apportare per migliorare la consapevolezza e la comprensione dei valori comuni condivisi da tutta l’umanità”. “Sia questa oggi la nostra preghiera e che sia il nostro impegno ogni giorno dell’anno”.

