Ormea, interventi concreti per la sicurezza sulla statale 28. Il consigliere Balbis: "Arteria fondamentale spesso dimenticata"

Non è una strada qualunque la statale 28, ma un'arteria fondamentale per i collegamenti tra Piemonte e Liguria, troppo spesso, dimenticata e per queste ragioni, il consigliere del comune di Ormea , Manuel Balbis , presenterà nel prossimo consiglio una mozione al fine di richiedere un intervento efficace per aumentarne la sicurezza.

"Da anni si parla di importantissimi interventi, anche in termini economici che, puntualmente, vengono rinviati. Questa arteria stradale che passa all'interno del nostro comune, pur essendo di competenza statale, è fondamentale per il paese e per la valle Tanaro. Ci sono piccoli interventi che potrebbero essere fatti per renderla più sicura, in attesa delle opere maggiori, da milioni di euro" - spiega Balbis - "Nel nostro paese per esempio nel tratto di strada in località Baudonea di Ponte di Nava dove, proprio in questo periodo, si stanno realizzando lavori per la posa, dei guard rail, in inverno la pericolosità aumenta. Crediamo che l'amministrazione comunale, ed in particolare il sindaco, debba farsi carico di richiedere agli enti competenti che la statale 28 sia sicura e percorribile da tutti nel nostro comune a fronte di un impegno economico, risibile a confronto di quello riguardante le grande opere attese da anni".