Cossano Belbo, Fidas: nel 2020 donazioni in leggero calo

In concomitanza con la prima seduta dei prelievi di sangue del 2021, il Presidente del Gruppo Fidas di Cossano Belbo, Gianni Baldi ha voluto condividere con i suoi consiglieri i risultati ottenuti nel corso del 2020.

A fronte di un leggero calo delle sacche raccolte ( - 27 ), l'annata del 2020 si è caratterizzata per le gravi problematiche emerse per garantire la sicurezza dei donatori che accedevano alla sede per il loro nobile gesto del dono del proprio sangue, problematiche legate all'emergenza sanitaria da Covid.

Tutto è andato per il meglio, grazie alla grande serietà e correttezza dimostrata dagli stessi volontari e soprattutto per la nuova metodica dello scaglionamento dei prelievi con il sistema delle prenotazioni on line. Valido anche il supporto dell'amministrazione comune cossanese che ha dato adeguato e necessario supporto sia logistico che funzionale, il tutto per salvaguardare la stessa comunità da eventuali contagi da Covid.

Così come è partita altrettanto bene la prima seduta di Gennaio 2021 con il pienone di sacche raccolte, oltre 70, con 4 nuovi donatori.

Nella stessa seduta si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio del sodalizio, elezioni che verranno ripetute nel corso della seduta di Aprile per permettere agli oltre 120 volontari del Gruppo, di poter esprimere il proprio voto, evitando così pericolosi assembramenti. I risultati di entrambe le sedute di voto, saranno poi illustrati nel corso del primo consiglio del Gruppo che si terrà in seguito.

L'amministrazione comunale chiaramente plaude alla vivacità del Gruppo Fidas di Cossano Belbo, un gruppo sempre molto attivo, con molti giovani, ma soprattutto sempre presente in qualsiasi iniziativa lodevole utile alla comunità del piccolo paese di Langa.