Italia-Albania: con Ghisolfi il gemellaggio diventa anche edu-finanziario

Prove di gemellaggio tra Italia e Albania estese al capitolo dell'educazione finanziaria, unanimemente definito fondamentale al fine di una crescente integrazione economica e sociale fra le Nazioni europee e all'interno di ognuna di esse.

In questa ottica, con una serie di reciproci aggiornamenti sulle rispettive realtà di sistema-Paese, si è svolta una recente e molto proficua consultazione conviviale via web tra il banchiere e saggista finanziario Beppe Ghisolfi , vicepresidente e tesoriere del Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio - Associazione transnazionale e confederativa alla quale partecipa anche l'Albania tramite la propria Banca Nazionale Commerciale (BKT) - e l'onorevole Teuta Vodo , segretaria internazionale del Partito Socialista del Premier Edi Rama e direttrice della Fondazione Qemal Stafa, un centro per la formazione politica e culturale delle nuove generazioni.

L'occasione, coordinata dall'addetto stampa Alessandro Zorgniotti da sei anni corrispondente da Tirana e Lezha, è stata propizia per una preventiva analisi delle relative situazioni nazionali, con un particolare riferimento al ruolo indispensabile che sarà svolto - per il rilancio dell'Italia a livello interno ed estero - dal professor Mario Draghi, premier incaricato e presidente della BCE dal 2012 al 2019 e in tale ruolo salvatore autentico della moneta unica europea e dell'economia Italiana alleggerita dal costo degli interessi passivi sul debito pubblico (lo stesso Premier d'Albania Edi Rama, in una intervista precedente rilasciata al quotidiano Il Foglio nel nostro Paese, fin dal 2020 ha definito Draghi "un genio che deve essere ascoltato").

La Repubblica di Albania, pur poggiando al pari dell'Italia su un sistema di tipo parlamentare a una sola Camera, ha introdotto al proprio interno dei correttivi di stabilità che consentono di avere Governi di legislatura, di durata quadriennale, in grado di approntare le riforme di modernizzazione necessarie; nel Paese delle Aquile, le elezioni politiche generali sono state fissate per il prossimo 25 aprile e il Governo socialista in carica punta alla riconferma.