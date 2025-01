Raccolta differenziata: in 28 comuni della Granda i sacchetti si ritirano al distributore automatico

Da lunedì 20 gennaio saranno attivi i distributori automatici per la fornitura dei sacchetti per la raccolta differenziata, in particolare per l’indifferenziato, la plastica e l’organico. I distributori saranno attivi H24 e quindi sempre accessibili per i cittadini e le imprese.

Il progetto interessa 28 Comuni del bacino di competenza CSEA: Bagnolo Piemonte, Brossasco, Caramagna Piemonte, Cardè, Casalgrasso, Cavallermaggiore, Costigliole Saluzzo, Envie, Fossano, Genola, Lagnasco, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Paesana, Piasco, Polonghera, Revello, Rifreddo, Saluzzo, Sanfront, S. Albano Stura, Savigliano, Scarnafigi, Trinità, Venasca, Verzuolo e Villafalletto.

In questi Comuni si passerà dal metodo di distribuzione tradizionale a un sistema automatizzato tramite l'installazione dei nuovi distributori già posizionati e pronti all'uso.

Funzionamento dei nuovi distributori

Gli utenti potranno accedere esclusivamente al distributore del Comune in cui pagano la tassa rifiuti. Per usufruire del servizio sarà necessario utilizzare la tessera sanitaria. Le utenze non domestiche, invece, utilizzeranno la tessera per l'accesso alle isole ecologiche: coloro che non possiedono tale tessera potranno richiederla presso il Comune dove si trova la loro attività. Il processo di ritiro dei sacchetti sarà guidato dal distributore stesso attraverso istruzioni visive e audio.

Per garantire un servizio efficiente e accessibile a tutti, sarà possibile ritirare un rotolo di sacchetti per ciascuna tipologia (indifferenziato, plastica e organico) ogni settimana. Se un cittadino raggiunge il limite massimo annuale di rotoli disponibili prima del previsto, il distributore indicherà la data in cui potrà effettuare il prossimo ritiro. Questo sistema è progettato per prevenire sprechi e assicurare che tutti i cittadini abbiano accesso al servizio.

Chi può ritirare i sacchetti

In base alle disposizioni locali, il ritiro potrà essere effettuato dal cittadino intestatario della tassa rifiuti. Nei Comuni dove non sono stati posizionati i distributori automatici, il servizio di distribuzione continuerà ad essere effettuato secondo le disposizioni definite e comunicate ai cittadini da ciascun Comune.

La dichiarazione del presidente CSEA, Fulvio Rubiolo "Siamo entusiasti di annunciare l'introduzione di questo nuovo sistema di distribuzione automatizzata dei sacchetti per la raccolta differenziata, reso possibile grazie ai fondi PNRR – sottolinea il presidente Fulvio Rubiolo –. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso una gestione più sostenibile dei rifiuti nel nostro territorio, e ancora più vicina al cittadino. L'installazione dei distributori non solo semplificherà l'accesso ai sacchetti per i cittadini e le imprese, ma contribuirà anche a ridurre gli sprechi e a promuovere una maggiore responsabilità ambientale. Siamo convinti che questa iniziativa non solo migliorerà la gestione delle dotazioni di sacchetti per fare la raccolta differenziata, ma rafforzerà anche la collaborazione tra i cittadini, le imprese, Comuni e il Consorzio. Invitiamo tutti a partecipare attivamente a questo importante cambiamento".

Per informazioni o approfondimenti scrivere a comunicazione@consorziosea.it