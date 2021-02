Anche a Garessio la magia della stanza degli abbracci (FOTO)

La stanza degli abbracci ha fatto tappa anche all'Opera Pia Garelli di Garessio. Un momento emozionante per tutti gli ospiti della struttura e per i loro cari che, grazie alla stanza gonfiabile e sicura, hanno potuto riabbracciarsi.

"La stanza degli abbracci è stata a nostra disposizione da mercoledì 3 febbraio a venerdì 5. Nonostante la nostra struttura avesse già allestito, a partire dallo scorso giugno, un'area visite protetta dove i parenti potessero far visita ai loro cari in totale sicurezza, questa settimana, dopo quasi un anno, hanno potuto finalmente stringere loro le mani, dare loro una carezza" - commenta la direttrice, Franca Rubaldo - "È stata una bella esperienza anche per noi, emozionati nel vedere i loro volti e i loro sorrisi. A nome anche dei famigliari, l'Amministrazione ringrazia i promotori dell'iniziativa ed i volontari che si sono prodigati per offrire un servizio eccellente".

Il tour della casa degli abbracci itinerante era iniziato a dicembre dalla casa di riposo “Don Garneri” di Carrù ed è stato realizzato grazie all’associazione di volontariato Anteas Cuneo Odv, i Pensionati Cisl Cuneo, il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese e della Fondazione Specchio dei Tempi.

L'emozione di riabbracciare i propri cari ha un sapore magico, come ci aveva raccontato la signora Patrizia a Vicoforte, ma attorno a questo gesto, che ci sembra così lontano a causa della pandemia, c'è molto di più.

"Sono diversi gli studi e le testimonianze sulla potenza degli abbracci" - spiega la dott.ssa Francesca Cavedoni, psicologa all'Opera Pia Garelli - "Sono medicine potenti, capaci di stimolare la produzione dell'ossitocina, conosciuta come l'ormone della felicità. Sono estremamente contenta che i nostri ospiti abbiano avuto questa possibilità. Era quello che aspettavano dopo tanto tempo. Dopo tante parole attraverso una telecamera o un vetro, hanno vissuto un contatto vero, breve e indelebile".