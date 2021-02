Cade da cavallo a Bagnolo: 15enne in elisoccorso al Cto di Torino

Una ragazza di 15 anni è rimasta ferita seriamente, nel pomeriggio di oggi (domenica), a Bagnolo Piemonte, mentre si trovava in sella al suo cavallo in un prato lungo via Bibiana.



Da quanto si apprende, la giovane è caduta da cavallo, battendo violentemente al suolo e riportando seri traumi.



Scattato l’allarme, la centrale operativa dell’emergenza sanitaria 118 ha disposto l’immediato intervento di un’ambulanza, partita dalla sede della Croce rossa di Barge, insieme all’elisoccorso decollato dalla base provinciale di corso Marche, a Torino.

Il mezzo aereo è riuscito ad atterrare nei pressi del luogo dell’incidente.



L’equipe sul posto, stabilizzata la giovane, l’ha immobilizzata e poi caricata sull’elicottero.I sanitari, dopo le prime cure, ne hanno disposto il trasferimento in volo presso il Centro traumatologico ortopedico di Torino, in codice giallo, di media gravità.