La Bosca S.Bernardo Cuneo lotta alla pari per due set e mezzo poi cede contro le campionesse del mondo dell'Imoco Conegliano che espugnano il Pala UBI Banca con il risultato di 3-1.

Tante indicazioni positive per Pistola, la cui squadra, pur priva di Ungureanu e Degradi, gioca senza timore e mette in difficoltà, per quanto possibile, la prima della classe.

Nel video i commenti post match di Pistola, Signorile e Giovannini