Amazon interessata a comprare un terreno in zona Cuneo? La Lega interroga la giunta

La multinazionale Amazon si è dimostrata interessata all'acquisto di un'area sul territorio del Comune di Cuneo? La domanda arriva dai consiglieri comunali del capoluogo Valter Bongiovanni e Laura Peano che - nella giornata di oggi (martedì 9 febbraio) - hanno presentato sul tema un'interpellanza ufficiale rivolta al sindaco e alla giunta.

L'area delineata - secondo i consiglieri, che sottolineano di non aver mai ricevuto informazioni in tal senso dagli amministratori - sarebbe quella dell'attuale MIAC, in zona Ronchi.

“Ancora una volta la giunta comunale ha dimostrato scarsa trasparenza su avvenimenti e decisioni dagli importanti risvolti economici e sociali – commentano – Da prime informazioni siamo venuti a conoscenza di tale operazione che riteniamo debba comportare il coinvolgimento immediato sia, da un lato, del Consiglio Comunale sia, dall’altro, della cittadinanza nella sua interezza ed in particolare delle associazioni di categoria, visti i relativi impatti e le esternalità che potrebbero essere generate sul tessuto economico locale”.