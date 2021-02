Il direttore della Gastroenterologia di Cuneo presidente AIGO per Piemonte e la Valle d'Aosta

Aldo Manca, attuale direttore della struttura complessa di Gastroenterologia dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, è il nuovo presidente dell'AIGO (Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri) del Piemonte e Valle d'Aosta.

La nomina è stata formalizzata nell'ultima seduta del Consiglio regionale. L'incarico avrà durata biennale.

"Ringrazio per la fiducia i colleghi che mi hanno votato - dichiara il neo presidente - e accetto con responsabilità ed impegno questo nuovo ruolo che mi permetterà di proseguire nel sostegno alla formazione dei giovani medici gastroenterologi. Mai come in questo periodo abbiamo verificato quanto sia importante dare impulso alle nuove generazioni per far sì che la Sanità si dimostri all'altezza delle grandi sfide che ci attendono”.

Altro compito importante sarà quello di cercare di rendere più omogenea l'offerta delle cure gastroenterologiche su tutto il territorio regionale migliorando gli standard professionali e scientifici.