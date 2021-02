Avrebbe favorito la permanenza in Italia di 20 cittadini stranieri con documenti falsi. A processo 51enne

“Mi ha proposto di aprire una partita IVA dicendomi che per le pratiche poteva presentarmi un contabile di Cuneo che costava meno: Danilo Bruno. Dovevo versare 250euro”: queste le dichiarazioni rese da un teste nell’udienza di novembre in relazione al processo a carico di Z.S, 51enne di origini marocchine.

L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe favorito la permanenza nel territorio nazionale di circa 20 cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno scaduto o prossimo alla scadenza. Il procedimento era nato nel 2014 in concorso tra l’imputato odierno e il contabile cuneese Danilo Bruno che, nel 2016 aveva patteggiato la pena a tre anni di carcere.

Secondo l’accusa, Z.S. si sarebbe occupato di procacciare clientela per conto di Bruno.



L’uomo, a detta dei testi escussi in precedenza, avrebbe avuto un’agenzia a Fossano e qui, accogliendo gli extracomunitari, avrebbe proposto loro l’apertura di partite I.V.A. indirizzandoli al “socio” con un compenso tra i 30 e i 50 euro. Successivamente, la palla sarebbe passata nelle mani del contabile che, dietro una parcella ricompresa fra i 100 e 250euro, avrebbe fatto pervenire la documentazione necessaria all’Ufficio Immigrazione della Questura. In questo modo i richiedenti, la cui maggior parte lavorava in nero o in modo saltuario, avrebbero ottenuto un rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Nell’udienza tenutasi nei giorni scorsi al Tribunale di Cuneo, gli avvocati di difesa e il p.m. Alberto Braghin, titolare delle indagini, hanno ascoltato le dichiarazioni di Z.S. durante l’esame. Da quanto raccontato dall’imputato, da fine anni 2000 si sarebbe occupato di pratiche riguardanti cittadini extracomunitari in Italia.

Avrebbe infatti una laurea in giurisprudenza conseguita in Marocco. Il suo lavoro sarebbe consistito solo nel compilare le domande burocratiche. Nel 2015 l’uomo si sarebbe attivato per aprire un ufficio di consulenze a Fossano. “Ho conosciuto Danilo Bruno tramite un uomo tunisino, - ha dichiarato l’imputato - gli avevo chiesto io di compilare la mia dichiarazione dei redditi affinchè potessi riprendere la mia attività. Quando ricevevo i clienti capitava spesso che avessero bisogno di una dichiarazione fiscale di qualche genere, dunque io li indirizzavo al contabile Bruno, anche perché costava meno. Si era presentato come ‘dottore commercialista’. Non ho mai ricevuto nessun compenso da lui: accompagnavo le persone nel suo studio e davo loro assistenza se non parlavano italiano. Non ho mai condotto nell’ufficio di Danilo Bruno clandestini".

All’imputato, il p.m. ha contestato quanto aveva dichiarato nell’interrogatorio di garanzia, quando nel 2016 era sottoposto a custodia cautelare. Dai verbali risulterebbe che Z.S. avrebbe ammesso i fatti contestati, cioè il predisporre documenti falsi per molti cittadini extracomunitari, insieme a Danilo Bruno. Inoltre, dalle intercettazioni telefoniche, sarebbe emerso che l’imputato, avesse domandato al contabile se un cliente, indirizzatogli da lui, l'avesse pagato.

“Forse non mi sono espresso correttamente. Io non ho mai percepito del denaro. Volevo essere sicuro che la transazione tra Bruno e il cliente fosse andata bene” si è difeso Z.S.

Il 25 marzo, la discussione.