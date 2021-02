Rt a 0,93 per il Piemonte: confermata la zona gialla

La conferma - che i dati raccolti nelle ultime due settimane, seppur in crescita, già facevano presumere - è arrivata: il Piemonte rimane in "zona gialla", grazie al proprio indice Rt di 0,93 (il dato da non superare è, ovviamente, 1).

Nessuna modifica alle restrizioni e alle riaperture attive dallo scorso lunedì 1° febbraio, dunque. Ancora aperto il nodo relativo agli spostamenti tra le regioni, che verrà probabilmente sciolto ufficialmente in serata.

I ristoranti e i bar rimangono aperti dalle 5 fino alle 18 e vi ci si può sedere fino a un massimo di quattro persone se non conviventi, l'asporto è consentito sino alle 22 per i ristoranti e sino alle 18 per i bar; i musei rimangono aperti nel corso della settimana ed è possibile - tenendo saldi i limiti orari del coprifuoco - spostarsi liberamente all'interno della regione. Dal punto di vista della scuola, rimangono sempre in presenza le lezioni per elementari e medie, e al 50% quelle degli istituti superiori.

Il dato Rt generale per il nostro paese, comunque, si configura in leggera risalita: quattro regioni precedentemente "in giallo" sono state fatte passare in zona arancione.