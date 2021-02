Coronavirus: altri cinque decessi in Granda, ma i guariti restano più alti rispetto ai contagi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 771 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 141 dopo test antigenico), pari al 4,1% dei 18.824 tamponi eseguiti, di cui 11.315 antigenici.

Dei 771 nuovi casi, gli asintomatici sono 310 (40,2 %).

I casi sono così ripartiti: 175 screening, 431 contatti di caso, 165 con indagine in corso; per ambito: 18 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 65 scolastico, 688 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi diventa quindi 238.643 così suddivisi su base provinciale:

21.152 Alessandria

12.391 Asti

8.174 Biella

32.431 Cuneo (+89 rispetto a ieri quando erano 32.342)

18.660 Novara

125.357 Torino

8.782 Vercelli

8.638 Verbano-Cusio-Ossola

oltre a 1.189 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1.869 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 141 (-3 rispetto a ieri).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.900 (-33 rispetto a ieri).

Le persone in isolamento domiciliare sono 10.168

I tamponi diagnostici finora processati sono 2.764.164 (+18.824 rispetto a ieri), di cui 1.093.919 risultati negativi.

I DECESSI DIVENTANO 9.182

Sono 37 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale è ora di 9.182 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:

1.393 Alessandria

591 Asti

376 Biella

1.095 Cuneo (+5 rispetto a ieri quando erano a 1.090)

761 Novara

4.170 Torino

413 Vercelli

299 Verbano-Cusio-Ossola

oltre a 84 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

217.252 PAZIENTI GUARITI

I pazienti guariti sono complessivamente 217.252 (+834 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale:

18.938 Alessandria

11.198 Asti

7.494 Biella

30.145 Cuneo (+95 rispetto a ieri quando 30.050)

17.060 Novara

113.654 Torino

8.023 Vercelli

7.918 Verbano-Cusio-Ossola

oltre a 1.095 extraregione e 1.727 in fase di definizione.

I VACCINATI SONO 292.413

Sono 3.580 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 17.40). A 747 è stata somministrata la seconda dose.

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 292.413 dosi (delle quali 132.420 come seconda), corrispondenti all’86,3% delle 338.650 finora disponibili per il Piemonte.

Intanto, nel pomeriggio di oggi è stata completata la consegna della nuova fornitura di 53.820 dosi di vaccino Pzifer.

Prosegue con successo intanto la raccolta di adesioni per la nuova fase della campagna vaccinale rivolta agli over80 e al personale scolastico, universitario e della formazione professionale. 136.969 in tutto le richieste arrivate finora: 37.117 dal personale docente e non docente sul portale www.ilpiemontetivaccina.it e 99.852 inserite dai medici di famiglia, sull’apposita piattaforma regionale, per i propri pazienti con più di 80 anni (inclusi i nati nel 1941).

Per quanto riguarda le ASL della Granda, questi i numeri delle preadesioni:

- ASL Cn1 (11.774 totali)

4.015 personale scolastico/prescolastico/formazione professionale

7.759 over 80

- ASL Cn 2 (6.234 totali)

1.474 personale scolastico/prescolastico/formazione professionale

4.760 over 80

Le somministrazioni dei vaccini inizieranno venerdì 19 febbraio per il personale scolastico, universitario e della formazione professionale e domenica 21 febbraio per gli over80.