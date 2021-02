"Siamo fatti per la felicitá”: al via sui canali facebook e instagram due iniziative per i i giovani volute dal vescovo della Diocesi di Saluzzo

“Vieni a conoscere e a innamorarti di Gesù”: è questo l’invito che il Vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo fa ai giovani con un’iniziativa dedicata a loro, per avvicinarli alla Fede.

A partire da oggi mercoledì 17 febbraio fino a giugno, ogni mercoledì alle 19 sui canali Facebook e Instagram del Vescovo (doncristianobodo), della Diocesi, della Pastorale Giovanile (CPG Saluzzo) e dell’Oratorio Don Bosco, sarà pubblicato un video con riflessioni fatte dai ragazzi della CPG, sacerdoti saluzzesi, insegnanti di religione e dalle Suore Salesiane sul tema della felicità, oltre alle risposte dello stesso Bodo alle domande poste dai giovani.

Attraverso i social, manifesti in città e locandine nelle parrocchie si invitano i giovani a seguire una serie di incontri online per scoprire (o riscoprire) la figura di Gesù e il Vangelo. “Vorrei farti una proposta: cerca di conoscere Gesù. Ti invito a leggere la sua vita, scritta nel Vangelo. Quando conoscerai Gesù lo sentirai vicino, amico, vivo, più concreto della persona che ti sta accanto” esorta il Vescovo.

Sempre per i giovani, è proposto “Al passo con la felicità”, un momento di riflessione e preghiera quotidiana che vedrà al centro alcune pagine del Vangelo. Anche questo appuntamento sarà online sugli stessi canali, ogni giorno alle 19, dal lunedì al venerdì, da oggi 17 febbraio fino alla Settimana Santa.

“Ho pensato ai giovani che incontro in diversi momenti a Messa, nelle parrocchie, negli oratori, nelle scuole... e a quelli che non riesco a incontrare. Ho voluto cercare un modo per parlare con loro e tornare alle radici che sono rappresentate dal Vangelo” spiega Bodo che ha deciso di regalare una copia del Vangelo a tutti i ragazzi che lo vorranno, scrivendo a cristianovescovo@diocesisaluzzo.it e ritirandolo in Vescovado (corso Piemonte 53) oppure chiedendolo direttamente presso la Libreria Mondadori in via Torino 22 o presso Cleromarket in corso Piemonte 73, sempre a Saluzzo.