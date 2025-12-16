"Mondovì, anche oggi il 'porta a porta' per la differenziata funzionerà domani, ma intanto paghiamo"

Sono state innumerevoli, soprattutto nell'ultimo anno, le segnalazioni raccolte in merito al malfunzionamento del sistema per la raccolta "porta a porta" nel Monregalese.

Attese infinite per poter avere i mastelli per effettuare la raccolta e servizio che viene erogato in maniera approssimativa (leggi qui). Sul tema, pochi mesi fa, era intervenuto in maniera diretta anche il sindaco, Luca Robaldo, in occasione del rinnovo dei vertici di Acem, consorzio cui spetta il controllo delle aziende che prendono in carico il servizio: "C'è profonda delusione per un servizio che non è all'altezza delle aspettative (e delle bollette) che tutti noi abbiamo (leggi qui)".

"Per l'ennesima volta la raccolta 'porta a porta' ha mostrato i limiti della attuale gestione del servizio - ci scrive un lettore -. Ieri sera ho esposto a bordo strada il mastello con la carta, come previsto dal calendario in zona destra Ellero.

Questa mattina, al momento del ritiro era ancora pieno. Ho pensato che il servizio non fosse ancora stato effettuato a causa della neve, ma controllando i bidoni dei miei vicini ho capito che, per l'ennesima volta, il servizio è stato svolto in maniera approssimativa: qualcuno sì, qualcuno no.

Potrei capire la svista dell'operatore una volta, ma con carenza regolare si verifica la stessa, identica situazione: succede per l'organico, per la carta, per l'indifferenziato come per la lettiera dei gatti. Così per una settimana ulteriore devo tenermi i rifiuti in casa.

Eppure il mastello è a bordo strada, ben visibile, oltretutto è anche di dimensioni importanti. Non è giallo come gli altri perché non mi è più stato fornito, è grigio e blu, questa l'unica differenza, ma mi è stato consegnato all'ecosportello.

Ci siamo sinceramente stancanti di un servizio che è gestito in maniera così approssimativa, mentre il costo per la tariffa rifiuti è caro e salato e va pagato puntale, non "a civici alterni", come invece accade per la raccolta.

Siamo stufi di essere presi in giro".

Le ultime segnalazioni erano arrivate al nostro giornale da Frabosa Sottana, dove è stata anche promossa una raccolta firme.