Gli auguri del comandante delle Fiamme Gialle di Cuneo per un 2026 all'insegna della legalità

Un momento di scambio di auguri ma anche e soprattutto l'occasione per presentare alla stampa il Calendario della Guardia di Finanza 2026.

L'incontro si è svolto questa mattina presso il comando di via Cesare Battisti, dove il comandante provinciale Andrea Alba ha illustrato i contenuti del calendario storico, realizzato con la direzione creativa di Armando Testa.

Il 2026, che è anche il 251esimo anno dalla fondazione del Corpo, celebra i 25 anni di nascita del Nucleo di Polizia economico finanziaria all'interno di un'organizzazione che si è rinnovata profondamente, chiamata a rispondere ad una complessità che richiede un aggiornamento costante, anche dal punto di vista tecnologico.

Il comandante Alba, nel fare gli auguri di Buone Feste a tutta la cittadinanza, ha confermato l'impegno per il 2026, che è quello di tutelare e far crescere l'economia sana e legale, a tutela degli imprenditori e delle persone oneste.