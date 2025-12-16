Piano socio-sanitario, Sacchetto (FdI): «Approvati due emendamenti su prevenzione e cultura della donazione»

Nell’ambito dell’iter di approvazione del Piano Socio-Sanitario 2025-2030 del Piemonte, sono stati approvati due emendamenti presentati dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Commissione Sanità, che rafforzano uno dei pilastri fondamentali per il futuro della nostra sanità che è la prevenzione.

I due emendamenti, inseriti nel paragrafo dedicato alla “Prevenzione e promozione della salute”, prevedono il riconoscimento del ruolo strategico delle istituzioni scolastiche e delle associazioni di volontariato nelle campagne informative rivolte alla popolazione e l’introduzione, all’interno degli interventi programmati, di specifiche azioni per promuovere la cultura della donazione attraverso strumenti tradizionali e digitali.

“La precisa scelta di coinvolgere scuole e associazioni – sottolinea il Consigliere Regionale Claudio Sacchetto – punta a valorizzare due realtà che, nei nostri territori, sono punti di riferimento insostituibili con la loro capacità di intercettare giovani, famiglie e comunità permette di rendere più efficaci le iniziative regionali, aumentando l’accessibilità e l’impatto delle campagne sulla prevenzione sanitaria e sulla donazione”.

Nello specifico, il testo del primo emendamento recita che “Al fine di favorire la prevenzione sanitaria e di promuovere la cultura della donazione, la Giunta regionale sostiene azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione piemontese, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le realtà associative”.

Il tema della prevenzione e della promozione della salute sta diventando sempre più dirimente nelle politiche socio-sanitarie, l’emendamento si propone di sostenere il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle associazioni di volontariato maggiormente attive e rappresentative del territorio, per veicolare e diffondere campagne di comunicazione mirate ai programmi di prevenzione del Servizio Sanitario Regionale e alla cultura della donazione, valorizzare il ruolo delle istituzioni scolastiche e delle associazioni di volontariato significa rafforzare l’efficacia delle iniziative regionali e rendere più accessibili e funzionali le azioni informative. Il secondo prevede di “sostenere la prevenzione sanitaria e la promozione della cultura della donazione con azioni di informazione e di sensibilizzazione, in collaborazione con istituzioni scolastiche e realtà associative”.

L’emendamento è attuativo e di coordinamento delle linee guida date da emendamento precedente, per evidenziare al meglio il ruolo determinante delle associazioni e l’importanza della cooperazione con le istituzioni scolastiche, anche con strumenti di comunicazione digitale.