Scontro tra due auto a San Rocco Castagnaretta verso Borgo San Dalmazzo

Scontro tra due vetture nella prima mattina di oggi, mercoledì 17 febbraio, in frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo.

Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio di Corso Alcide De Gasperi e Corso Francia verso Borgo San Dalmazzo.

Sul posto sono intervenuti i i vigili del fuoco Cuneo, per la messa in sicurezza dei veicoli, e l'equipe medico sanitario del 118 che ha preso in cura i coinvolti nell'incidente di cui non sono state rese note generalità e condizioni.

Lo scontro si è verificato intorno alle ore 6,30.