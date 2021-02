Adialpi: "Il lupo non è più solo un problema dei pastori"

“Cani predati nei cortili delle case, cervi sbranati in centro paese, branchi di numerosi lupi avvistati anche in bassa valle e addirittura in pianura. A quanto pare il lupo non è solo più un problema che riguarda la pastorizia e i pascoli di alta montagna ma sempre più si sta avvicinando alle borgate, alle case abitate e inizia a far paura anche a chi vive in pianura”.

Così Giovanni Dalmasso, Presidente dell’Adialpi, commenta gli ultimi episodi che si sono verificati in Valle Po. “Il lupo diventerà un problema serio per tutti quanti, non solo per gli animali domestici: il rischio di incontrarlo e persino essere aggrediti è sempre più alto anche per l’uomo. Testimonianze storiche dimostrano che nei secoli scorsi, quando il numero dei lupi era superiore a quello attuale, si verificarono numerosi attacchi all’uomo anche mortali soprattutto a danno dei bambini. Prima di arrivare nuovamente a queste situazioni occorre agire fin da subito attuando programmi di contenimento sulla popolazione del lupo”.