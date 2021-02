È la fossanese Sabrina Olivero la nuova presidente della Federazione Regionale Baseball

Si sono svolte nella sera di venerdì 19 febbraio le votazioni per eleggere la nuova presidenza regionale della Federazione Baseball. È stata eletta la fossanese Sabrina Olivero, attuale vice-presidente della squadra di Fossano, e consigliera in federazione regionale da 4 anni.



“La mia elezione arriva come naturale continuazione del mio percorso - dichiara la neo presidente Olivero - sono sempre stata molto attiva come consigliera, tutti i rappresentanti speravano nella mia nomina. A livello regionale siamo una federazione molto compatta: abbiamo una politica comune e quando ci riuniamo non ci sono distinzioni di colori di maglia”



Il ruolo di Sabrina ora sarà quello di effettuare un’intensa attività promozionale, sia del baseball che del softball, di uno sport ancora troppo poco conosciuto nel nostro territorio. Ulteriore compito che spetterà alla fossanese sarà quello di organizzare l’attività agonistica giovanile.



La Regione Piemonte inoltre ospiterà gli Europei di Baseball 2021, nel quale si scontreranno 16 nazioni, e dove gli azzurri proveranno a strappare il titolo all’Olanda. Non rimane esclusa l’ipotesi che, magari nel pre-europeo, anche il diamante di Fossano possa essere protagonista.