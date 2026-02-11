Al via la nuova raccolta del vetro con le campane nel centro di Bra

Come già anticipato dal gestore dei servizi con una comunicazione indirizzata a tutti i cittadini braidesi sul finire dello scorso anno, una delle principali novità del servizio di raccolta differenziata per il 2026 riguarda il cambio di sistema per la raccolta del vetro nel centro storico per le sole utenze domestiche (nulla cambia infatti per le utenze “non domestiche”, ovvero per attività economiche ed associazioni).

A partire dalla fine del mese di febbraio il servizio “porta a porta” sarà infatti sospeso e il vetro dovrà essere conferito nelle nuove campane che sono in via di posizionamento in alcune aree del centro cittadino.

Sabato 14 febbraio gli operatori inizieranno a posizionare sui cassonetti carrellati associati alle utenze domestiche gli avvisi di ritiro cosicché, a partire da sabato 21, si procederà con una prima rimozione che prevedere lo svuotamento del cassonetto e il successivo ritiro. Il sabato successivo, il 28 febbraio, verranno definitivamente ritirati i contenitori che per varie ragioni non siano stati esposti la settimana precedente.

Pertanto, salvo casi particolari, a partire da domenica 22 febbraio anche i residenti del centro cittadino – al pari di tutti gli altri cittadini braidesi – dovranno smaltire il vetro utilizzando le apposite campane stradali posizionate rispettivamente in via Vittorio Emanuele II angolo via Piave, via Vittone, piazza Carlo Alberto, piazza XX Settembre, via Audisio, via Marconi, via Marconi angolo via Santa Croce, viale Madonna dei Fiori e piazza Spreitenbach.La posizione di tutte le campane cittadine per la raccolta del vetro può essere verificata sul sito del Consorzio albese braidese smaltimento rifiuti (Coabser) al link https://coabser.it/bra/