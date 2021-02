Duomo di Fossano gremito per il funerale di Don Mondino, il primo cittadino Tallone:”Ha lasciato un vuoto incolmabile”

Si è svolto questo pomeriggio alle 14.30 circa il funerale di monsignor Biagio Mondino, da tutti conosciuto come Don Mondino della Cattedrale di Fossano. Per trent’anni, infatti, è stato parroco del Duomo. Il rito funebre è stato celebrato dal vescovo di Fossano Monsignor Piero Delbosco e al quale hanno presenziato il gruppo sbandieratori “Principi d’Acaja”, l'Amministrazione e il senatore Giorgio Maria Bergesio.



“Don Mondino, come tutti lo conoscevano, era una pietra miliare della chiesa fossanese - commenta il sindaco Dario Tallone - ho avuto ancora modo di parlargli presso la Casa di Riposo Sordella, circa un anno fa. La sua morte rappresenta una grossa perdita per nostra città, ha lasciato un vuoto incolmabile”.