Ancora uno slittamento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale

Sul sito istituzionale della Provincia di Cuneo è stato pubblicato il bando per le elezioni del Consiglio provinciale (non per il Presidente) formalmente indette per domenica 28 marzo.



Il voto, riservato agli amministratori comunali (sindaci, assessori e consiglieri comunali) dei 247 Comuni del Cuneese si sarebbe dovuto svolgere presso il Centro Incontri della Provincia (corso Dante 41) a Cuneo dalle 8 alle 20 di domenica 28 marzo.



Liste e candidature, secondo quanto previsto dal regolamento, sarebbero dovute pervenire entro il 7 marzo.



Se abbiamo abusato del condizionale è perché, in realtà, le elezioni per il rinnovo degli organi di governo della Provincia, scaduti il 31 ottobre 2020, andranno incontro ad un nuovo slittamento, dopo la tornata amministrativa che nella Granda interessa circa 25 Comuni.



Anche le elezioni comunali – causa la pandemia – si svolgeranno verosimilmente solo in autunno.



È attesa a giorni la decisione del Viminale.