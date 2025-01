Trecento passeggeri e qualche inconveniente tecnico nella prima giornata del treno Cuneo-Saluzzo-Savigliano

Chiusa la prima, emozionante e intensa, giornata di servizio sul collegamento ferroviario Cuneo-Saluzzo-Savigliano, con oltre 300 persone che hanno scelto il treno per recarsi sul posto di lavoro, a scuola, spostarsi semplicemente tra le varie destinazioni. In tanti hanno voluto immediatamente approfittare di questa novità, nella maggior parte dei casi con piena soddisfazione. Circa una decina di persone ha viaggiato utilizzando l'innovativa forma di bigliettazione mobile pay-as-you-go di FAIRTIQ.

Il primo treno del mattino, il numero 11910, è partito in perfetto orario da Cuneo ed è arrivato senza intoppi a Saluzzo e Savigliano. Sul treno era anche presente Jacopo, il passeggero ad aver acquistato il primo biglietto in assoluto emesso da Arenaways. Giuseppe Arena ha voluto incontrarlo di persona per ringraziarlo e consegnargli in omaggio la cravatta e la pin ufficiale di Arenaways.

Altrettanto bene ha funzionato il collegamento 11911 in partenza da Savigliano alle ore 6:32. Il treno 11914, partito da Cuneo alle ore 7:45, invece ha riscontrato un inconveniente tecnico sulla linea, all'altezza della fermata di Busca, che ha causato circa 40 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto.

Questo imprevisto ha successivamente causato la cancellazione del treno numero 11923 delle ore 12:12 da Savigliano. I passeggeri prenotati su questo treno sono stati indirizzati al treno successivo per Saluzzo e sulla coincidenza sostitutiva con linea bus 91 da Saluzzo per Cuneo. Arenaways porge le proprie scuse più sentite a tutte le persone che hanno subito disagi per questa situazione.

L'inconveniente presentatosi all'altezza di Busca si è poi ripetuto nel corso della giornata, causando peròritardi molto contenuti che non hanno inficiato il regolare svolgimento del servizio. I tecnici del gestore dell'infrastruttura Rete Ferroviaria Italiana e della Compagnia hanno lavorato a stretto contatto per individuare e risolvere l'origine del problema, risolvendolo in poche ore. «Una linea che è rimasta inutilizzata per oltre 13 anni richiede purtroppo un inevitabile periodo di rodaggio e di conoscenza, che si trasforma in una ultima piccola richiesta di pazienza da parte dell'utenza» ha dichiarato in serata il direttore generale Matteo Arena.

Al netto di questo imprevisto, che è comunque stato gestito e contenuto al meglio delle possibilità, il resto del servizio si è svolto regolarmente e con puntualità, così come la totalità dei collegamenti operati questa mattina.