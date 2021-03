Asti-Cuneo, Martinetti (M5S): "Subito il completamento. Dalla politica albese poche idee per trasporti e qualità dell'aria"

Paradossale la proposta di Tripaldi, Consigliere Comunale di Alba, relativa alla revisione del progetto A33 Cuneo - Asti. Rimettere in discussione l'opera sarebbe folle e determinerebbe un nuovo allungamento dei tempi. Sarebbe una scelta incomprensibile, proprio ora che finalmente i lavori sono stati cantierati, dopo lunghi anni di attesa da parte dei cittadini e del tessuto imprenditoriale. L'opera deve essere terminata, adesso, una volta per tutte.

Temi piuttosto ignorati dalle forze politiche che siedono in Consiglio Comunale di Alba, lo dimostrano gli argomenti presentati nell'inchiesta di Gazzetta d'Alba. I dati sul traffico veicolare in Alba ha raggiunto carichi non più sostenibili ed hanno un impatto molto negativo sulla qualità dell'aria, che non di rado presenta parametri fuori dai limiti di legge. Pensare che lo smog sia un problema solo di Torino, è sbagliato. Anche ad Alba e dintorni gli sforamenti sono numerosi e con effetti significativi sulla salute dei cittadini.