Bra: chiusi al pubblico i musei e la Biblioteca civica

Dal 1 marzo il Piemonte torna ad essere “zona arancione”.

Pertanto, come previsto dalla normativa nazionale e confermato dall’Ordinanza del sindaco del 1 marzo, a partire da quella data chiudono al pubblico tutti i musei di Bra e la Biblioteca civica.

Sarà però consentito ricorrere al prestito su prenotazione di libri e volumi chiamando il numero 0172-413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it, per poi recarsi nel cortile dello stabile di via Guala per il ritiro e la riconsegna, nel rispetto delle precauzioni imposte dalle norme anti-Covid.

Escluso invece l’accesso ai locali.

Rimane sempre operativo il prestito dei libri in formato digitale. Per gli utenti già iscritti alla Biblioteca è sufficiente inoltrare via email la richiesta di accesso al servizio MLOL indicando nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica sul quale ricevere le credenziali di accesso, per poi attivare l’iscrizione cliccando sul link inserito nella mail inviata in automatico da MLOL.