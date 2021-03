Covid, aumentano i contagi a Castelletto Stura: "Serve più attenzione nella quotidianità"

Numeri che, di per sé, potrebbero ancora non preoccupare ma il sindaco Alessandro Dacomo guarda alla prospettiva futura e più ampia di un rialzo generale nei contagi: " Il messaggio che deve passare è che non è finito nulla, e che siamo ancora ben dentro l'emergenza. Serve, e chiedo ai miei concittadini, maggiore attenzione ".

Attenzione che il passaggio in zona arancione del territorio piemontese avvenuto non più tardi della giornata di ieri (1° marzo) potrebbe in effetti portare. Ma il sindaco non arretra di un passo: "Più che i colori delle zone come decisi dal Governo centrale, quel che davvero può aiutare a risolvere la situazione è usare la testa nelle piccole situazioni quotidiane. Nelle ultime settimane avevo notato che ci si era lasciati un po' andare, in questo senso".