Modifiche alla viabilità su via Centallo a Fossano tra l’8 e il 12 marzo

Dalla mezzanotte di lunedì 8 alle 18 di venerdì 12 marzo, sono previste modifiche temporanee alla viabilità in via Centallo, nel tratto compreso tra via San Defendente e via Circonvallazione. Le modifiche sono dovute alla presenza di lavori relativi al collegamento di tubazioni dell’acquedotto. A svolgere i lavori sarà la società Alpi Acque. Per il periodo di tempo indicato, è predisposto il divieto di transito veicolare e pedonale escluso, compatibilmente con il cantiere, per i residenti aventi diritto, nel tratto interessato.