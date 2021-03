Cuneo, ex-frigo militare: Fondazione CRC non assegna la gestione a nessuno dei partecipanti al bando

Quale futuro per l'ex-frigo militare di Cuneo? La domanda - nonostante lo scorso dicembre sia stato presentato alle commissioni II^, III^ e VI^ il progetto di riqualificazione della struttura - potrebbe essere meno banale del previsto.

E' stata infatti comunicata dalla Fondazione CRC, proprietaria dell'immobile, la decisione di non scegliere nessuna delle proposte candidate al bando per la gestione. Il motivo, "la consapevolezza, confermata dalle progettualità pervenute, che la pandemia sta modificando profondamente le condizioni di sostenibilità economica per gli spazi pubblici, creando una situazione di incertezza rispetto alle prospettive di medio termine".

La decisione verrà quindi assunta a crisi pandemica terminata, quando "sarà più chiaro lo scenario di fruibilità dello spazio".

Ricordiamo che a progettare la riqualificazione dell'ex-frigo militare per come presentata in commissione è lo studio BODAR di Messina e Firenze, che ha vinto il concorso nazionale. La struttura diventerà un centro culturale polifuzionale: si prevede di partire con i lavori nei prossimi mesi.