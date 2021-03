Domani a Mondovì Breo iniziano i lavori per la posa della fibra ottica: ecco tutte le modifiche alla viabilità

A partire da domani a Mondovì Breo iniziano i lavori per la posa della fibra ottica.

Gli interventi, effettuati da aziende private, si svolgeranno da mercoledì 10 a venerdì 12 marzo, interessando via Beccaria (per circa 50 metri), via Alessandria e zone limitrofe.

Per consentire il cantiere, cercando di limitare il disagio per residenti e utenti, il Comando della Polizia Locale ha regolamentato il traffico dalle 8:30 del 10 marzo alle 20 del 12, disponendo:

1) l’istituzione del senso unico di circolazione in via Alessandria con direzione di marcia da piazza Ellero a piazza C. Battisti, con il conseguente senso vietato nella direzione opposta: questo per consentire l'accesso al centro storico di Breo che, altrimenti, sarebbe interdetto;

2) l’istituzione della direzione obbligatoria a destra in via Rosa Govone allo sbocco su piazza Ellero;

3) l’istituzione del segnale di direzioni consentite diritto e destra in piazza Ellero, in corrispondenza dell’intersezione con via Alessandria, per i veicoli in transito su detta piazza, con direzione da corso Statuto a ponte Ripe;

4) l’istituzione del segnale di direzioni consentite diritto e sinistra in piazza Ellero, in corrispondenza dell’intersezione con via Alessandria, per i veicoli in transito su detta piazza, con direzione da ponte Ripe a corso Statuto;

5) l’istituzione del divieto di transito in via Beccaria nel tratto compreso tra piazza C. Battisti e vicolo del Teatro, area interessata dal cantiere;

6) l’istituzione del divieto di transito in via Beccaria nel tratto compreso tra piazza Roma e vicolo del Teatro, fatta eccezione per i veicoli dei residenti/domiciliati, degli utilizzatori di autorimesse ed aventi diritto, i quali potranno circolare in regime di doppio senso di circolazione con ingresso ed uscita da via Beccaria int. Piazza Roma;

Nell'ordinanza, scaricabile dal sito comune.mondovi.cn.it, il Comando della Polizia Locale specifica che per aventi diritto, si fa riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai mezzi di Polizia e Soccorso, veicoli di proprietà comunale o di ditte che svolgono lavori/servizi per il Comune di Mondovì, veicoli di ditte fornitrici di servizi essenziali (Enel/Telecom/Italgas/Poste Italiane, ecc…), veicoli di ditte di vigilanza, veicoli di titolari degli esercizi commerciali siti in detto tratto esclusivamente per operazioni di carico/scarico merci presso la propria attività.

7) l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Beccaria nel tratto compreso tra via R. Govone e piazza Roma, con obbligo di ingresso/uscita da via Beccaria lato piazza C. Ferrero, per consentire l’utilizzo dei parcheggi esistenti in piazza Roma;

8) l’istituzione della direzione obbligatoria a destra in corrispondenza della corsia di uscita di piazza Roma su via Beccaria.

Si precisa che il parcheggio di Piazza Roma continuerà ad essere utilizzabile da chiunque: vi si potrà infatti accedere (e uscire) passando da p.zza Ferrero-via Beccaria, come specificato al punto 7).

L'amministrazione ringrazia i Cittadini per la collaborazione e l'attenzione prestata.

Sul sito www.comune.mondovi.cn.it è possibile scaricare l'ordinanza integrale in formato .pdf