Ricorso contro l’abbattimento dei cedri di Piazza Europa: la nota ufficiale del Comune di Cuneo

Il 31 gennaio l’avvocata Virginia Cuffaro del foro di Torino, per incarico Delle associazioni Pro Natura, Legambiente, Italia Nostra, Di piazza in piazza e di un gruppo di singoli cittadini che abitano nelle immediate vicinanze di piazza Europa, ha depositato presso il tribunale civile di Cuneo un ricorso contro il taglio dei cedri di piazza Europa.

La nota ufficiale dell’amministrazione cuneese

“Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 7 febbraio, è stato notificato il ricorso contro l’abbattimento dei cedri di Piazza Europa, presentato da alcune Associazioni del territorio e singoli cittadini, che chiama in causa l’Amministrazione comunale. Si studieranno i documenti depositati, per valutare le azioni da intraprendere nei tempi previsti dall’iter legale. L’amministrazione comunale affronterà con serenità la controversia legale, sostenuta da quella maggioranza di cittadini favorevole alla riqualificazione della Piazza”.