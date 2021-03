Alba Ufficio, Egea e Apro Formazione insieme per uno sviluppo sostenibile

Contribuire ad una nuova sostenibilità sociale, che promuova azioni a supporto del diritto all'istruzione e alla digitalizzazione con attività di recupero ambientale. Con questo intento Alba Ufficio, nelle persone dei titolari Fausto Rossotti e Valerio Colombo, si è fatta promotrice di un’iniziativa per sostenere quegli studenti che, a causa della pandemia, hanno dovuto fruire della didattica a distanza pur in mancanza di una strumentazione adeguata. Con un’immediata convergenza d’intenti ha coinvolto Egea e Apro Formazione, di cui è fornitrice, per affidare 25 PC rigenerati ad altrettanti allievi dell’agenzia professionale di Alba.

In sintesi, la dinamica del progetto triangolare: Egea, multiutility del nostro territorio, ha dismesso alcuni Personal Computer funzionanti ma non più adatti ai compiti cui erano preposti. Alba Ufficio, azienda di servizi e attrezzature informatiche, li ha ritirati e ricondizionati affidandoli ad Apro Formazione. Questa li ha configurati per gli utilizzi didattici della formazione a distanza e ha individuato gli allievi che avrebbero tratto maggiore giovamento dall’upgrade tecnologico della propria strumentazione informatica.

I primi PC sono stati affidati ad alcuni studenti di Apro Formazione da Fausto Rossotti di Alba Ufficio e da Giuseppe Rossetto, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Egea durante una breve cerimonia che si è tenuta nella sede di Alba in strada Castelgherlone il 3 marzo 2021.

L’iniziativa contribuisce all’obiettivo di fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento in un'ottica di sostenibilità e di economia circolare, promuovendo azioni che possano allungare il ciclo di vita dei prodotti. Con piccoli upgrade le attrezzature informatiche fornite da Egea sono ora adatte a un nuovo utilizzo per una fascia di utenti che, a causa del divario digitale, è a rischio di povertà educativa. Questa, pur difficile da vedere e da valutare, influisce negativamente sulle opportunità di ciascun ragazzo di formarsi, apprendere, scoprire le proprie capacità, i talenti e le attitudini.