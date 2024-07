Nasce a Roreto di Cherasco il Parco delle Rane: "La faremo diventare un'attrazione turistica"

Un progetto in più tappe nato nel 2016 a Roreto di Cherasco per mettere al centro la rana: in principio fu un'associazione, poi un festival gastronomico, i murales tematici. Ora la nuova fase si rafforza attraverso l'apertura di un'area naturale arricchita con statue di legno e tante possibilità di sviluppo. L'idea è stata seguita fin dall'inizio dall'attuale vicesindaco Umberto Ferrondi: "La rana era presente nella valle di Roreto, soprattutto nei canali e nelle zone umide, poi anche a causa dell'agricoltura intensiva, l'ecosistema è regredito. Abbiamo cercato di ricreare un ambiente adatto al ripopolamento dell'anfibio con finalità didattiche e ricreative. Devo innanzitutto ringraziare Fabrizio Gandino, per la sua creatività e la disponibilità nell'aiutarci a creare questo luogo, un grazie al dottor Davide Grande, che ha curato la parte scientifica con l'installazione di otto pannelli in cui vengono raccontate le diverse tipologie di rane e le loro caratteristiche. Fondamentale anche l'aiuto di Bartolo Barale, presidente dell'associazione La Rana a Roreto".



L'obiettivo per il futuro è ambizioso, quello di creare un'attrazione che si integri in un percorso turistico. Spiega ancora Ferrondi: "Sarebbe bello che le famiglie venissero a Cherasco, magari a vedere i murales, il museo della Magia e facessero una sosta al Parco delle rane, per una merenda o per un momento di relax e approfondimento. Vogliamo aprire l'area anche alle scolaresche e organizzare anche delle visite guidate. Ci interessa diffondere la cultura dell'ambiente: quest'area è stata semplicemente pulita e resa accessibile".



Per organizzare uscite accompagnate o ricevere ulteriori informazioni si può contattare l'ufficio turistico del Comune, telefonando allo 0172-427050 o inviando una mail a: turistico@comune.cherasco.cn.it.