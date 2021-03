Posata nella notte la passerella ferroviaria a Fossano: dopo 4 lunghi anni ora l’opera è sistemata (FOTO e VIDEO)

Si sono svolte nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 marzo le operazioni che hanno portato al posizionamento della passerella ferroviaria di via Torino a Fossano: un’opera che la città attendeva da più di 4 anni. Per il sollevamento della struttura, è stata impiegata una grossa autogru la cui portata massima è di 500 tonnellate.

Sebbene tutta la zona sia stata interdetta al traffico dalle 22 alle 5, per le operazioni di sollevamento e posa, è servita non più di un’ora. La passerella è stata sollevata dal piazzale a circa mezzanotte ed è stata fissata agli ormeggi poco prima dell’una del 10 marzo. Ora, per permettere l’accesso ciclopedonale, serviranno poche settimane di lavori per la sistemazione delle rampe d’accesso.



Sono stati numerosi i volontari delle forze di Volontariato Operativo, coordinati da Paolo Cavallo, che per tutto il corso d’opera hanno assicurato gli accessi al cantiere. Oltre ai tecnici della gru e della ditta Bertoli di Vinovo, incaricata della realizzazione della passerella, sono stati presenti al varo anche il sindaco Dario Tallone, la Polizia Municipale, i Carabinieri, molti tecnici comunali e il consigliere Vincenzo Paglialonga.