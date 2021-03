Cuneo, tendostruttura per i vaccini al Movicentro: "Ora centralità e accessibilità dell'ospedale sono importanti?"

leggo sul suo giornale che il comune di Cuneo intende allestire una postazione per vaccinazioni al Movicentro. E che nella serata di oggi ha convocato una commissione consiliare per illustrare il progetto, incontro di cui mi chiedo il senso dato che tutto sembra già stabilito.

Ma al di là di questo, vorrei capire la ratio della scelta: non ci sono luoghi idonei tra tutte le strutture, del Comune e non, come per esempio la sala di Largo Barale, i locali della Provincia, le palestre inutilizzate, la sala del seminario di San Giovanni, il palazzetto dello Sport, la Casa del Fiume, idonee senza spendere e sprecare tempo e denaro in allestimenti inutili?