Secondo mandato per Enzo Garnerone a Cervasca: “Ringrazio chi ci ha dato la fiducia, intanto stiamo programmando i prossimi eventi e interventi”

Schiacciante riaffermazione a Cervasca per Enzo Garnerone con la lista “Il Comune dei cittadini”. Il primo cittadino uscente ha ottenuto 2.115 voti e l'85,14% di preferenze contro i 369 voti dello sfidante Luciano Marcucci con la lista “Cervasca domani”.



“Ringrazio tutte le persone che ci hanno sostenuto e dato la loro fiducia – commenta Garnerone -, ci siamo subiti messi al lavoro per costruire la squadra e dare le deleghe agli assessori e ai consiglieri comunali. In questi giorni siamo impegnati per organizzare la Fiera del libro e la 13esima edizione di “Artisti in piazza” che si terrà a settembre e per ottobre la 40esima edizione della mostra dei Pisacan, la 13esima edizione della Fiera della castagna Cervaschina, colori, sapori dell'autunno. Nei prossimi mesi- conclude - dobbiamo portare avanti i lavori che avevamo appaltato e iniziare a programmare gli interventi che abbiamo inserito nel programma elettorale”.



Ecco come sarà il nuovo Consiglio in base ai candidati consiglieri eletti di ciascuna lista.



Per la lista “Il Comune dei cittadini” entreranno:

Nadia Martini con 217 preferenze

Flavio Giordano 169

Silvano Rinaudo 163

Daniele Benessia 110

Diego Inaudi 107

Michela Montabone 99

Sergio Cannavò 75

Nadia Cavallo 69

Restano fuori:

Giovanni Tallone con 46 preferenze

Francesco Papa 18

Paolo Bertone 29

Eleonora Armando 29



Per la lista “Cervasca domani”:

Luciano Marcucci (di diritto)

Felice Lauria con 15 preferenze

Alexander Bieniek 10

Emanuele Ingegnatti 9

Il primo Consiglio è convocato per sabato 22 giugno, dove verrà ufficializzata la Giunta scelta da Garnerone, che sarà composta da Nadia Martini, vice sindaco, Daniela Benessia, Flavio Giordano e Silvano Rinaudo. Per la prima volta è una donna a ricoprire il ruolo di vicesindaco.