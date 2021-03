Due sorelle di Dronero muiono di Covid a 48 ore di distanza una dall'altra

Due sorelle di Dronero vittime del Covid. Sono morte a distanza di due giorni l'una dall'altra: Paola Tolosano aveva 71 anni ed è deceduta lo scorso 10 marzo a Saluzzo. Le esequie sono state celebrate venerdì 12.

La sorella Anna Maria è morta venerdì 12 a Verduno. Aveva 74 anni. Le esequie saranno celebrate lunedì 15 marzo alle 14.30 nella chiesa di Dronero.

Il marito di Anna Maria, anche lui ricoverato per il coronavirus, è stato dimesso e le sue condizioni non destano più preoccupazione. L'uomo, volontario della protezione civile a Dronero, ha già ricevuto la prima dose di vaccino.

Un doppio lutto per il paese, affranto dalla terribile notizia. Le due donne erano molto conosciute e benvolute.

Sul tiletto di Anna Maria si legge: "Ciao Anna, è stato facile volerti bene, così fragile e indifesa. Ora sei nuovamente con la tua amata sorella Paola, dopo soli due giorni di lontananza, Unite per l'eternità, continuerete il vostro cammino insieme, nel Regno dei Cieli".

Su quello di Paola c'è invece scritta questa dedica: "Ciao Paola, ciao mamma, ciao nonna, sei sempre stata per tutti noi l'esempio di vita. Grazie per i tuoi indimenticabili sorrisi e parole che ci illuminavano le giornate. Sei stata un essere speciale e, in ognuno di noi, rimarrà sempre qualcosa di Paola, mamma, nonna. Ti amiamo"